Эмануэль Маммана: "У "Зенита" очень хороший коллектив, и мы будем играть еще лучше"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) посетовал на плохое качество газон в Каспийске, информирует клубная пресс-служба. Аргентинец подчеркнул, что команде было важно уйти на перерыв в связи с играми сборных на первом месте в премьер-лиге.

– В чем главная сложность была для "Зенита" в матче с "Анжи"?

– Было несколько факторов, усложнявших эту игру: то, что "Анжи" находится на последнем месте, и они очень хотят выиграть; поле было в не самом лучшем состоянии, и, к тому же, общая усталость. Возможно, какой-то из этих факторов, а возможно все они вместе сказались на сегодняшнем результате.



– "Зенит" ушел на перерыв лидером. Перерыв пойдет на пользу?

– Да, это очень хорошо, хорошо, когда ты уходишь на перерыв на первом месте. У нас очень хороший коллектив, отличное взаимопонимание между игроками, поэтому, я думаю, что мы можем выступать еще лучше после перерыва.

Трансляция матча "Анжи" – "Зенит"