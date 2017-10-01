Эмануэль Маммана: "У "Зенита" очень хороший коллектив, и мы будем играть еще лучше"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана после матча 12-го тура чемпионата России против "Анжи" (2:2) посетовал на плохое качество газон в Каспийске, информирует клубная пресс-служба. Аргентинец подчеркнул, что команде было важно уйти на перерыв в связи с играми сборных на первом месте в премьер-лиге.
– В чем главная сложность была для "Зенита" в матче с "Анжи"?
– Было несколько факторов, усложнявших эту игру: то, что "Анжи" находится на последнем месте, и они очень хотят выиграть; поле было в не самом лучшем состоянии, и, к тому же, общая усталость. Возможно, какой-то из этих факторов, а возможно все они вместе сказались на сегодняшнем результате.
– "Зенит" ушел на перерыв лидером. Перерыв пойдет на пользу?
– Да, это очень хорошо, хорошо, когда ты уходишь на перерыв на первом месте. У нас очень хороший коллектив, отличное взаимопонимание между игроками, поэтому, я думаю, что мы можем выступать еще лучше после перерыва.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-10-01-emmanuel-mammana-my-mozhem-vystupat-eshche-luchshe-posle-pereryva.htm
Neuturungal
Не "возможно какой-то из факторов", а конкретно твоя безобразная игра. Как столб тебя обошел Полуяхтин. Потом ты скинул мяч на ногу Кацаеву. Сразу вспоминается что с тобой делал Юнес. Непонятно почему Манчини считает тебя лучше Нету, вы два сапога пара.
21:58