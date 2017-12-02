Эмануэль Маммана: "Санкт-Петербург безопаснее, чем Буэнос-Айрес"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал о том, что ему нравится жить в Санкт-Петербурге. Он подчеркнул, что старается не выходить из дома из-за плохой погоды.

– Петербург – очень красивый город, хотя мне уже было здесь холодно, я чувствовал, что начинаю замерзать. Тем не менее впечатляют его размеры, история и количество мест, достойных посещения. Могу честно признать, что в Петербурге намного лучше, чем в Буэнос-Айресе, обстоят дела с безопасностью. В целом в России можно жить и чувствовать себя спокойно, Аргентине этого не хватает. При этом Аргентина – моя родная страна, и Буэнос-Айрес я не променял бы ни на какой другой город.



– Чем занимаются ваша жена и сын? Как проводите свободное время?

– В последнее время мы почти не выходили из дома. Погода к этому не располагала. Боялись простыть, поэтому просто собирались вместе нашей большой компанией.



– Какая была самая низкая температура, при которой вам доводилось играть?

– Это было в "Лионе". Выездной матч, но не помню с кем. На термометре было минус десять. Назову еще наш недавний матч против "Русенборга": дождь, сильный ветер, приятного было мало.