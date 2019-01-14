Эмануэль Маммана: "Против "Фенербахче" "Зениту" будет сложно"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана в интервью клубной пресс-службе поделился мыслями о тренировочных сборах и предстоящем матче с "Фенербахче" в Лиге Европы.

– Как отпуск?

– Все отлично! Я прекрасно провел отпуск, неплохо расслабился, отдохнул с семьей, все время был в Аргентине.

– Как чувствуете себя после травмы? Окончательно зажила?

– Мне повезло, я смог полностью восстановиться после тяжелой травмы. Сейчас у нас начнется предсезонная подготовка, и я планирую отработать ее как следует, чтобы всегда выходить в стартовом составе и проявить себя во второй половине сезона с лучшей стороны.

– Первый соперник по плей-офф Лиги Европы УЕФА – "Фенербахче". Что знаете об этой команде?

– Мне уже не впервой играть с турецкой командой – когда я выступал за "Лион", у нас был непростой матч с "Бешикташем". Против "Фенербахче" тоже будет сложно, потому что у них собраны неплохие игроки. Нам важно хорошо подготовиться и плотно поработать, чтобы выиграть в этом противостоянии.

– У них не очень хорошо идут дела в национальном чемпионате. Это плюс для вас?

​– Нет. И вообще мы в первую очередь должны думать о своей игре. А то, что сейчас они идут не на лидирующих позициях в чемпионате, ни о чем не говорит. Команда выступает в Лиге Европы, они заслужили это прежде всего своей игрой. Поэтому мы должны серьезно подготовиться и разобрать соперника. Этим мы и планируем заниматься в ближайшее время.