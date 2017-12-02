Эмануэль Маммана: "По-английски из россиян лучше всех говорят Кокорин и Смольников"

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана рассказал о том, что ему было важно оказаться в команде с футболистами, которых он знает с детства. По его словам, это помогает быстрее освоиться в новом коллективе.

- Конечно, важно оказаться в новой команде с людьми, которых знаешь с детства, - цитирует пресс-служба "Зенита" Мамману. - Это важно для адаптации. Лидера среди аргентинцев нет – мы просто много времени проводим вместе, стараемся держаться друг друга. С русскими ребятами пытаемся понимать друг друга по мере сил. Я бы сказал, что у нас единая команда. Мы не говорим по-русски, но вы же знаете, как это бывает в большой команде. Немного на английском, немного шуточек. Кто из россиян лучше всех знает английский? Смольников. Кокорин. Да многие.

Дриусси и Краневиттер – мои друзья со времён выступлений за детские команды „Ривер Плейт“. С Лео Паредесом и Эмилиано Ригони мы познакомились уже здесь. Как я уже сказал, было здорово спустя время вновь оказаться в одной команде с друзьями детства. Почти всё свободное время мы проводим вместе. Пообедать, попить мате всегда собираемся у кого-нибудь дома.