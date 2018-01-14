15:33 | Футбол — РФПЛ

Элвер Рахимич: "В дальнейшем хотел бы возглавить ЦСКА"

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Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал о целях, которые стоят перед ним. Он отметил, что хотел бы возглавить армейцев. Ранее сообщалось, что экс-игрок красно-синих войдет в штаб Роберта Просинечки в сборной Боснии и Герцеговины. Кроме того, Рахимич работает в ДЮСШ армейцев.

- Каждый, кто занимается футболом, стремится добиться как можно большего успеха, - цитирует sport.novi.ba Рахимича. - Я только в начале пути. В дальнейшем я хотел бы возглавить ЦСКА, который дал мне очень много. Здесь я провел лучшие годы. Я очень доволен своей карьерой. Думаю, что у меня была завидная карьера, и я очень рад быть частью такой команды, как ЦСКА.

В 2005 году мы выдали отличный сезон. Возможно, лучший в истории клуба. В том сезоне мы были вне конкуренции в чемпионате России, мы выиграли все трофеи, включая Кубок УЕФА. 

Лучший игрок, с которым приходилось играть? Это сложный вопрос. В ЦСКА и сборной я играл со многими топ-футболистами, не могу никого конкретно выделить из них.

 

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КОММЕНТАРИИ (8)
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spetrov

Набежали завистники. :) А у самих, простите, очко уже на минус от этой новости. :)

17:07

Al Rains

Порекомендует молодых дешёвых боснийцев в ЦСКА, будут вместе завистливым соперникам кости крошить да уму разуму учить))) хотя я предпочёл бы С.Б. Семака увидеть у руля команды...

16:24

Serenky25

Ну сейчас на сборы еще одно усиление привезут из Судостроителя (Новопетровск) и Гончаренко тебе ЦСКА оставит. Нервы то, не железные.

16:00

баламошка

То ещё костоломище. Помнится, в каком то матче из-за него аж двух игроков унесли на носилках. Доктор Айболит, короче)

15:56

spetrov

armi, согласен, это другой разговор. Про его тренерские способности ничего сказать не могу. Даже не наслышан.

15:55

armi

Нормальный то он нормальный, но на ГТ ЦСКА наверное еще долго не потянет. Если вообще такое будет возможно.имхо

15:49

spetrov

Элвер - нормальный мужик. Думаю, каждый согласиться с этим.

15:44