Элвер Рахимич: "В дальнейшем хотел бы возглавить ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал о целях, которые стоят перед ним. Он отметил, что хотел бы возглавить армейцев. Ранее сообщалось, что экс-игрок красно-синих войдет в штаб Роберта Просинечки в сборной Боснии и Герцеговины. Кроме того, Рахимич работает в ДЮСШ армейцев.

- Каждый, кто занимается футболом, стремится добиться как можно большего успеха, - цитирует sport.novi.ba Рахимича. - Я только в начале пути. В дальнейшем я хотел бы возглавить ЦСКА, который дал мне очень много. Здесь я провел лучшие годы. Я очень доволен своей карьерой. Думаю, что у меня была завидная карьера, и я очень рад быть частью такой команды, как ЦСКА.

В 2005 году мы выдали отличный сезон. Возможно, лучший в истории клуба. В том сезоне мы были вне конкуренции в чемпионате России, мы выиграли все трофеи, включая Кубок УЕФА.

Лучший игрок, с которым приходилось играть? Это сложный вопрос. В ЦСКА и сборной я играл со многими топ-футболистами, не могу никого конкретно выделить из них.