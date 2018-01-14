Элвер Рахимич: "В дальнейшем хотел бы возглавить ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич рассказал о целях, которые стоят перед ним. Он отметил, что хотел бы возглавить армейцев. Ранее сообщалось, что экс-игрок красно-синих войдет в штаб Роберта Просинечки в сборной Боснии и Герцеговины. Кроме того, Рахимич работает в ДЮСШ армейцев.
- Каждый, кто занимается футболом, стремится добиться как можно большего успеха, - цитирует sport.novi.ba Рахимича. - Я только в начале пути. В дальнейшем я хотел бы возглавить ЦСКА, который дал мне очень много. Здесь я провел лучшие годы. Я очень доволен своей карьерой. Думаю, что у меня была завидная карьера, и я очень рад быть частью такой команды, как ЦСКА.
В 2005 году мы выдали отличный сезон. Возможно, лучший в истории клуба. В том сезоне мы были вне конкуренции в чемпионате России, мы выиграли все трофеи, включая Кубок УЕФА.
Лучший игрок, с которым приходилось играть? Это сложный вопрос. В ЦСКА и сборной я играл со многими топ-футболистами, не могу никого конкретно выделить из них.
spetrov
Набежали завистники. :) А у самих, простите, очко уже на минус от этой новости. :)
17:07
Al Rains
Порекомендует молодых дешёвых боснийцев в ЦСКА, будут вместе завистливым соперникам кости крошить да уму разуму учить))) хотя я предпочёл бы С.Б. Семака увидеть у руля команды...
16:24
Serenky25
Ну сейчас на сборы еще одно усиление привезут из Судостроителя (Новопетровск) и Гончаренко тебе ЦСКА оставит. Нервы то, не железные.
16:00
баламошка
То ещё костоломище. Помнится, в каком то матче из-за него аж двух игроков унесли на носилках. Доктор Айболит, короче)
15:56
spetrov
armi, согласен, это другой разговор. Про его тренерские способности ничего сказать не могу. Даже не наслышан.
15:55
armi
Нормальный то он нормальный, но на ГТ ЦСКА наверное еще долго не потянет. Если вообще такое будет возможно.имхо
15:49
spetrov
Элвер - нормальный мужик. Думаю, каждый согласиться с этим.
15:44