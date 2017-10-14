Элвер Рахимич: "В ЦСКА много травм, но у молодежи появляется стимул проявить себя"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" рассказал о том, что армейцам предстоит сложная и принципиальная игра. Он напомнил, что москвичи не могут выиграть в Краснодаре четыре встречи подряд. Напомним, встреча пройдет сегодня, 14 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

– Ничья с "Краснодаром" будет хорошим результатом?

– ЦСКА предстоит очень важная, принципиальная игра. В Краснодаре всегда тяжело, уже четыре матча там не можем выиграть. Но необходимо найти внутренние резервы для победы – иначе отрыв "Зенита" станет очень большим.

– Точно не выйдут на поле Василий Березуцкий, Головин,Дзагоев, Васин плюс Вернблум – под вопросом. Повод для паники?

– У нас раньше в команде говорили – кого нет, значит, без него можно и нужно. (Смеется.) Конечно, потери – колоссальные. Все эти футболисты являются ключевыми. Зато у молодежи появится огромный стимул показать, на что она способна. (Павел ГУРЕВИЧ)

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