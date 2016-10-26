Элвер Рахимич: "Слуцкий так много сделал для ЦСКА, что его неправильно критиковать"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в интервью "Известиям" выразил мнение, что главный тренер армейцев Леонид Слуцкий справится с давлением. По словам боснийца, Слуцкий – очень психологически устойчивый человек.

– Мне кажется, Слуцкий сделал для ЦСКА так много, что его неправильно критиковать, – подчеркнул Рахимич. – Я надеюсь, армейцы под руководством Леонида Викторовича одержат победу над "Спартаком" в следующем туре, и после этого матча все разговоры об отставке специалиста прекратятся. У любого тренера бывают моменты, когда что-то не получается, что-то идет не так. И это абсолютно нормально. А самое главное, это поправимо. У Слуцкого и ранее случалось в ЦСКА подобное, но он всегда выдерживал давление и делал клуб только сильнее. И как показывает количество завоеванных командой при нем трофеев, все это было не зря. Думаю, что и сейчас армейцы справятся. Руководство клуба и Слуцкий найдут общий язык с болельщиками, и все будет нормально. Я давно знаком с Леонидом Викторовичем, он очень психологически устойчивый человек. Уверен, он справится с давлением.