Элвер Рахимич: "Приглашали возглавить клуб РФПЛ, но не хотел уходить из ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА, тренер армейской ДЮСШ Элвер Рахимич сказал, что готов рассмотреть возможность порабоать главным тренером команды премьер-лиги. Боснийский специалист отметил, что раньше отказывался от подобных предложений из-за недостатка опыта.

– В недавнем интервью вы заявили, что хотите возглавить ЦСКА.

– Ну точно не в ближайшем будущем! (смеется) У каждого в жизни должна быть цель, если человек хочет чего-то достичь. Я не знаю, когда такое станет возможно. Но желание есть, почему нет? Я думаю, что любой бывший игрок армейцев в глубине души хочет стать тренером красно-синих.

– Вы достаточно давно работаете тренером ДЮСШ ЦСКА. Не звали вас возглавить какой-нибудь клуб РФПЛ?

– Разговоры были. Но на тот момент я не хотел уходить из ЦСКА. Да и чувствовал, что нужно еще подучиться тренерской работе, я был не готов самостоятельно руководить командой. Но сейчас уже чувствую в себе силы.

– То есть, если сейчас поступит предложение возглавить клуб РФПЛ, вы согласитесь?

– Было бы здорово. В любом случае надо пробовать, иначе не узнаешь, способен ли ты, хватит ли сил и так далее. Желание есть. Посмотрим, что будет дальше. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью Элвера Рахимича