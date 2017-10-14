Элвер Рахимич: "Надеюсь, зимой ЦСКА найдет нападающего"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" отметил, что от молодых игроков клуба сложно ждать большой результативности. По его словам, они находятся на этапе становления, их надо поддержать в трудный момент.

Напомним, встреча пройдет сегодня, 14 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

– Молодые игроки – Чалов и Жамалетдинов – на двоих в этом сезоне в премьер-лиге забили только один гол. Ребята пока еще не готовы к играм за основу?

– Я не стал бы так говорить. Федя и Тимур – молодые парни, которым не хватает опыта. Но Гончаренко дает им прекрасный шанс. Матчи в Лиге чемпионов и РФПЛ позволяют ребятам расти. Глупо ожидать, что Чалов выйдет и забьет 30 мячей за сезон. Он пока не готов к этому, но его нужно поддержать в трудный момент. Уверен: любой из молодых оставляет все силы на поле ради своего родного клуба.

– Оланаре вообще перестал выходить на поле. Как думаете, что с ним?

– У него была травма, но нельзя же так долго восстанавливаться. И на адаптацию уже не спишешь, столько времени прошло. Мое мнение – нигериец не смог найти себя в команде и потерялся.

Надеюсь, в зимнее трансферное окно получится найти нападающего. Любое усиление для ЦСКА сейчас полезно. Главное, чтобы позволила финансовая ситуация в клубе. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полностью интервью Рахимича