Элвер Рахимич: "Муса - лучшее усиление, которое может случиться у ЦСКА"

Бывший полузащитник ЦСКА, тренер армейской ДЮСШ Элвер Рахимич уверен, что в случае возвращения в российский клуб у форварда "Лестера" Ахмеда Мусы не возникнет проблем с адаптацией. Накануне, 18 января, главный тренер сборной Нигерии Жерно Рор анонсировал переход нападающего в команду, за которую он уже выступал с 2012 по 2016 год.

– В ЦСКА есть уже три молодых нападающих. В этой связи Оланаре – лишнее звено?

– Пока он в обойме. Надеюсь, что в оставшейся части сезоне он поможет армейцам. Но не буду судить о его необходимости команде, на этот вопрос лучше ответит Гончаренко.

– Слухи все активнее отправляют Мусу в ЦСКА. Даже главный тренер сборной Нигерии утвердительно заявил, что форвард возвращается в Москву.

– Отличная новость, было бы просто супер. Это лучшее усиление, которое может случиться у ЦСКА. Партнеры прекрасно его знают, как и он всех игроков. Проблем с адаптацией точно не возникнет. В душе Муса все равно остался армейцем. Уверен, что с ним красно-синие станут намного сильнее.

– ЦСКА уже не первый раз пытается вернуть игрока, который выступал в их составе раньше. На ваш взгляд, кто еще бы не помешал армейцам?

– Вагнер. Он так много забивает в Турции. Настоящая легенда армейцев. (Павел ГУРЕВИЧ)

Полная версия интервью с Элвером Рахимичем