Элвер Рахимич: "Может, Игнашевич и Березуцкие еще и на ЧМ-2022 выступят"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Краснодара" считает, что защитнику Виктору Васину не надо обращать внимание ни критику. По его мнению, футболисту надо сделать выводы и в дальнейшем не повторять ошибок.

Напомним, матч "Краснодар" - ЦСКА пройдет сегодня, 14 сентября. Начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

– Очень много критики в этом сезоне получает за результативные ошибки Васин. Есть что ответить тем, кто его ругает?

– Виктору не стоит обращать внимание на комментарии. В футболе всегда так – кого-то критикуют больше, кого-то меньше. Васин – большой профессионал и справится со всем этим.

– Но защитник действительно допустил много оплошностей. Что с ним происходит?

– Все игроки ошибаются. Самое главное – сделать выводы и в дальнейшем их не повторять. В любом случае надо поднять голову и не зацикливаться на прошлом. Если каждый раз оборачиваться, то можно психологически надломиться и вообще закончить с футболом.

– Есть мнение, что братьев Березуцких и Игнашевича стоит вернуть в сборную на время чемпионата мира.

– Я был бы только рад, если бы они там сыграли. Кто-кто, а эти ребята больше остальных заслужили выступить на домашнем мировом первенстве. Их опыт в любом случае пригодится вашей национальной команде. Их успешное выступление на турнире – красивый венец славных карьер. Хотя, может, Игнаш и братья еще и в Катаре-2022 выступят. (Смеется.)

– В сборной России, наконец, дебютировал Фернандес. Не считаете, что по потенциалу он способен заиграть и в бразильской?

– Возможно. Мариу – один из лучших игроков ЦСКА, трудоголик, доказывающий свой уровень абсолютно в каждом матче. Вам повезло, что Фернандес сделал такой выбор и решил выступать за Россию.

– Фернандес сейчас самый сильный исполнитель на правом фланге в стране?

– Уверен в этом. Равных ему нет. (Павел ГУРЕВИЧ)

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