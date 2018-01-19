Элвер Рахимич: "Каждый год с момента прихода в ЦСКА Вася говорит, что закончит карьеру"

Бывший полузащитник ЦСКА Элвер Рахимич надеется на то, что Алексей и Василий Березуцкие, а также Сергей Игнашевич будут играть в обороне армейцев еще несколько лет. Ближайшим будущим команды босниец назвал Никиту Чернова, который выступает в "Урале" на правах аренды.

– Много вопросов и к защитной линии ЦСКА. Игнашевич и братья Березуцкие, возможно, проводят последний сезон...

– Это вы так считаете. Думаю, братья будут играть еще лет пять минимум. Каждый год с момента прихода в ЦСКА Вася говорит, что закончит карьеру, но все равно продолжает. У них еще много сил.

– А Игнашевич?

– И Сергей тоже. Игнашевич – профессионал до мозга костей, находится в отличной форме, не портит картины на поле. Надеюсь, что он и братья будут играть еще не один сезон.

– Но они не молодеют. Кем их можно заменить?

– Никита Чернов неплохо выглядит в "Урале". Это ближайшее будущее ЦСКА в защите. Но повторюсь, что не надо списывать со счетов Березуцких и Игнашевича, они еще поиграют.

– Васина много критикуют за ошибки.

– Виктор во многих играх выглядел неплохо. Но все почему-то обращают внимание именно на его ошибки. Ничего страшного, Васин сильный и все сможет преодолеть. Уверен, что в будущем он будет играть еще лучше.

– Его ошибки – не тенденция?

– Нет. В футболе без ошибок не бывает.

– То есть, по вашему мнению, проблем в защите у ЦСКА нет?

– Ошибки бывают у всех. Конечно, хочется, чтобы ЦСКА лучше выглядел в защите. Но паниковать точно не стоит, все не так плохо. (Павел ГУРЕВИЧ)

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