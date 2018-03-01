Эльмир Набиуллин: "В "Зените" говорили, что видят во мне основного левого защитника"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью "СЭ" отметил, что руководство клуба планирует использовать его в качестве игрока основы. Экс-игрок "Рубина" подписал контракт с питерцами на 4,5 года.

– Считается, что вас купили на замену Кришито. Вы обсуждали эту тему с руководством "Зенита"?

– Руководство "Зенита" говорило только то, что в дальнейшем видит меня в качестве основного левого защитника.

– С кем из старожилов "Зенита" больше всего общались за последнюю неделю?

– Мы с Оздоевым много общаемся с Кузяевым, Жирковым, Кокориным… Многих я знал раньше, и из-за этого легко адаптируюсь к команде. Насчет жилья интересовался у них, спрашивал, где лучше брать. (Гоша ЧЕРНОВ)

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