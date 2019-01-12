Эльмир Набиуллин: "У "Фенербахче" очень веселые болельщики"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин​ в интервью клубной пресс-службе выразил недоумение о том, почему предстоящий соперник питерской команды в 1/16 финала Лиги Европы "Фенербахче" располагается на предпоследнем месте в чемпионате Турции, сообщает официальный сайт клуба.

Футболисты "Зенита" сегодня проходят медицинский осмотр. С 15 по 28 января спортсмены проведут первый подготовительный сбор в Катаре.

– "Фенербахче" – ближайший соперник в официальном матче. Что думаете по этому поводу?

– Думаю, это будут интересные матчи. Говорят, у них очень веселые болельщики – будет интересно, – приводит слова Набиуллина пресс-служба "Зенита".

– При этом команда идет на предпоследнем месте...

– Да, смотрю на их состав и думаю: как-то это странно, что они идут на такой позиции. Думаю, в Турции нас в любом случае ждет непростой матч.

Все о чемпионате России – здесь.