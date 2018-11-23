Эльмир Набиуллин: "Шальке" действовал по той же схеме, что и "Ростов"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин считает, что товарищеский матч с "Шальке" (2:1) помог петербуржцам в подготовке к игре чемпионата России против "Ростова".

– У нас было три дня выходных, потом провели хороший спарринг с "Шальке". Хорошая игра получилась, – цитирует официальный сайт "Зенита" Набиуллина. – "Шальке" действовал по такой же схеме, как и "Ростов". Мы разобрали игру ближайшего соперника и полностью готовы к матчу.

– В этом сезоне "Ростов" называют открытием. Вы согласны с таким утверждением? Нравится, как они играют?

– "Ростов" всегда был хорошей командой, сейчас они неплохо идут в турнирной таблице.

Матч "Зенит" – "Ростов" состоится в воскресенье, 25 ноября, начало – в 19.00 (мск), "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.