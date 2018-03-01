Эльмир Набиуллин: "Сейчас брат гордился бы мной"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью "СЭ" отметил, что интерес к футболу ему привил старший брать Адель.

– На сайте "Зенита" в новости о вас на первой же строчке написано: "В футбол новичка "Зенита" привел старший брат Адель". Расскажите немного о нем.

– В детстве я часто играл в футбол во дворе, у дома была коробка, мы там и на снегу мяч гоняли. Брат тоже брал меня с собой, даже привел в спортивный клуб "Ракета", где сам занимался дзюдо. Но мне в футбольной секции не понравилось, поэтому ушел оттуда. Хотя в школе продолжал играть, и однажды на соревновании между классами меня заметил тренер Ренат Рашидович Ибрагимов, пригласил к себе в ДЮСШОР-14. Потом он спросил разрешения у родителей, и они согласились отдать меня в футбол. Хотя в детстве я часто болел, постоянно простуженный ходил, поэтому родители боялись отпускать. Но хорошо, что отдали – все прошло.

– Как получилось, что брат погиб? Что произошло?

– На улице произошел обычный конфликт с неким мужчиной, и в один момент он, резко повернувшись, ударил Аделя ножом прямо в сердце. Если бы брат увидел нож, то заранее отскочил бы, но он даже не предполагал, что все так обернется.

– Убийцу нашли?

– Да, сейчас он сидит.

– Если бы брат был сейчас жив, выступал бы за сборную России?

– С дзюдо у него все получилось бы. Думаю, он очень рад за меня. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Эльмира Набиуллина