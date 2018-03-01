01:55 | Футбол — РФПЛ

Эльмир Набиуллин: "Разговаривал с Бердыевым перед уходом в "Зенит", он меня понял"


Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью "СЭ" отметил, что перед уходом из "Рубина" советовался с главным тренером казанцев Курбаном Бердыевым. Игрок подписал контракт с питерцами на 4,5 года.

– Вы как-то сказали: "Хотел бы стать для "Рубина" тем же, кем стал Тотти для "Ромы" или Джеррард для "Ливерпуля". Почему этого все-таки не случилось, и вы покинули Казань?

– Сложный вопрос. Прежде всего, хочу сказать, что я благодарен "Рубину" за все 10 лет, которые отыграл там, но нужно идти дальше, поэтому я решил покинуть команду и перейти в "Зенит".

– Когда в последний раз разговаривали с Курбаном Бердыевым?

– Перед уходом в "Зенит" пришел к нему посоветоваться. Он сказал, что понимает меня, пожелал удачи, сказал, что будет следить за мной. (Гоша ЧЕРНОВ)

Полная версия интервью Эльмира Набиуллина

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