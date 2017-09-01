Эльмир Набиуллин: "Предложение от "Спартака" было, но я хочу играть за "Рубин"

Защитник "Рубина" и сборной России Эльмир Набиуллин признался, что у него было предложение от "Спартака" минувшим летом. Он подчеркнул, что хочет вернуться в еврокубки с "Рубином".

– Прошла информация, что вы отказались переходить в "Спартак".

– У меня контракт с "Рубином". Я рад играть в этом клубе. Больше комментировать нечего. Но предложение было.

– Не привлекла возможность сыграть в Лиге чемпионов?

– В ближайшее время мы с "Рубином" постараемся выйти в еврокубки.

– Ставите ли задачу по голам?

– Нет. Главное, чтобы команда выигрывала. А кто забивает - это неважно. (Евгений БЕЛОУСОВ)