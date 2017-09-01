Эльмир Набиуллин: "Предложение от "Спартака" было, но я хочу играть за "Рубин"

Защитник "Рубина" и сборной России Эльмир Набиуллин признался, что у него было предложение от "Спартака" минувшим летом. Он подчеркнул, что хочет вернуться в еврокубки с "Рубином".
– Прошла информация, что вы отказались переходить в "Спартак".
– У меня контракт с "Рубином". Я рад играть в этом клубе. Больше комментировать нечего. Но предложение было.
– Не привлекла возможность сыграть в Лиге чемпионов?
– В ближайшее время мы с "Рубином" постараемся выйти в еврокубки.
– Ставите ли задачу по голам?
– Нет. Главное, чтобы команда выигрывала. А кто забивает - это неважно. (Евгений БЕЛОУСОВ)
zoolord
Ни в какую ЛЧ ты точно не попадешь с Рубином. Шел в ЦСКА тогда бы. А ЛЕ не тот турнир.
14:14
Cheremis57
top220 ==== Не смеши народ! Вы опять отправляетесь в плавание- 15 лет без трофеев!!
14:13
top220
Был НИКЕМ, и будешь НИКТО. А мог бы стать игроком ВЕЛИКОЙ команды!
14:07
Fajyz
Зачем ему переходить в команду, которая находится на 9- месте?
14:03
Cheremis57
Браво, Эльмир! Трезво оценивает шансы своего клуба и чемпиона в этом розыгрыше чемпа России!!
13:53
sars882
глупо спрашивать у Защитника о задачах по голам
13:49