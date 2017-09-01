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13:17 | Футбол — РФПЛ

Эльмир Набиуллин: "Предложение от "Спартака" было, но я хочу играть за "Рубин"

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Защитник "Рубина" и сборной России Эльмир Набиуллин признался, что у него было предложение от "Спартака" минувшим летом. Он подчеркнул, что хочет вернуться в еврокубки с "Рубином".

 
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– Прошла информация, что вы отказались переходить в "Спартак".

– У меня контракт с "Рубином". Я рад играть в этом клубе. Больше комментировать нечего. Но предложение было.

– Не привлекла возможность сыграть в Лиге чемпионов?

– В ближайшее время мы с "Рубином" постараемся выйти в еврокубки.

– Ставите ли задачу по голам?

– Нет. Главное, чтобы команда выигрывала. А кто забивает - это неважно. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (6)
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zoolord

Ни в какую ЛЧ ты точно не попадешь с Рубином. Шел в ЦСКА тогда бы. А ЛЕ не тот турнир.

14:14

Cheremis57

top220 ==== Не смеши народ! Вы опять отправляетесь в плавание- 15 лет без трофеев!!

14:13

top220

Был НИКЕМ, и будешь НИКТО. А мог бы стать игроком ВЕЛИКОЙ команды!

14:07

Fajyz

Зачем ему переходить в команду, которая находится на 9- месте?

14:03

Cheremis57

Браво, Эльмир! Трезво оценивает шансы своего клуба и чемпиона в этом розыгрыше чемпа России!!

13:53

sars882

глупо спрашивать у Защитника о задачах по голам

13:49