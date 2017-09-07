Эльмир Набиуллин: "Настрой на "Спартак" - как на остальные матчи"

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против "Спартака" отметил сильные стороны красно-белых. Также Набиуллин выразил радость в связи с возвращением в команду защитника Сесара Наваса.

– Настрой на "Спартак" – как на остальные матчи, – сказал Набиуллин. – Хотим показать свою игру. "Спартак" прибавил на стандартах, мы их разбираем. У столичной команды также сильные крайние защитники.

– Самедов?

– (Улыбается) Будет интересно. К нам вернулся Навас. Он нам поможет. (Артур ЕНИКЕЕВ).

Напомним, что матч "Спартак" – "Рубин" состоится 9 сентября и начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.