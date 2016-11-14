20:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эльмир Набиуллин: "Мне, если честно, интересно поиграть в Европе"

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Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин отметил, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских чемпионатов. По его словам, деньги для него в этом случае не имеют значения.

– Первая задача – попасть в первую сборную. Для меня очень важно оказаться там, – цитирует Набиуллина "Реальное время". – Ну и хотелось бы попробовать свои силы в европейском чемпионате. Я думаю, мне бы больше подошел испанский. Мне, если честно, интересно поиграть в Европе. Можно сказать, я с детства мечтал там поиграть. Деньги в этом случае не будут иметь большого значения.

Я считаю, что, когда хорошо играешь первый сезон, от тебя во втором требуют то же самое. Иногда можешь перегореть, и что-то такое и случилось. Думаю, сейчас надо набирать такую же форму, упорно тренироваться. Мне как молодому еще многое надо прибавлять как в технике, так и в тактике, мышлении – по всему. Звездная болезнь? Я думаю, у меня никогда не было этой проблемы. И не будет. Вам все мои близкие это подтвердят.

Дополнительная информация

http://realnoevremya.ru/sports/48076

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