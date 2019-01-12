Эльмир Набиуллин: "Месяц – идеальный срок для отдыха"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин​ дал интервью клубной пресс-службе, когда проходил медицинский осмотр перед первым тренировочном сбором команды, сообщает официальный сайт питерской команды. Сбор пройдет в Катаре с 15 по 28 января.

– Эльмир, сегодня вы вышли из отпуска. Как ощущения? Как самочувствие?

– Отдохнули хорошо – полноценный месяц отпуска. Нам дали задания, мы их выполняли. Было время и на отдых, и на занятия – словом, провели полноценный отпуск, – признался пресс-службе "Зенита" Набиуллин.

– Месяц – не слишком много?

– Я думаю, что месяц – это идеальный срок для того, чтобы по-настоящему отдохнуть.

– Расскажите про Новый год. Как вы его отметили?

– До Нового года я успел слетать в Доминикану, а сам праздник отметил с друзьями в Казани, за городом. В общем, хорошо встретили.

– Что-то интересное подарили?

– Незабываемых подарков не было – так, дружелюбные подарочки.

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