Эльмир Набиуллин: "Извините, у меня сейчас госэкзамен"

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин после прохождения командного медосмотра не стал общаться с представителями СМИ. 22-летний футболист сослался на предстоящий госэкзамен.
– Извините, у меня сейчас госэкзамен, – сказал Набиуллин. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин после прохождения командного медосмотра не стал общаться с представителями СМИ. 22-летний футболист сослался на предстоящий госэкзамен.
– Извините, у меня сейчас госэкзамен, – сказал Набиуллин. (Артур ЕНИКЕЕВ)
Вадим-17
Это важно! Это очень все серьезно. Как теперь жить...
10:20
Marker
Написано же, ГОСы. Хотя откуда тебе знать...
10:09
staerswimmer23
В институте тоже есть госы
10:08
konoval
ЕГЭ штоле?
10:02