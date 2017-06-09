Эльмир Набиуллин: "Извините, у меня сейчас госэкзамен"

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин после прохождения командного медосмотра не стал общаться с представителями СМИ. 22-летний футболист сослался на предстоящий госэкзамен.

– Извините, у меня сейчас госэкзамен, – сказал Набиуллин. (Артур ЕНИКЕЕВ)