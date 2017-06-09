09:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Эльмир Набиуллин: "Извините, у меня сейчас госэкзамен"

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Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин после прохождения командного медосмотра не стал общаться с представителями СМИ. 22-летний футболист сослался на предстоящий госэкзамен.

– Извините, у меня сейчас госэкзамен, – сказал Набиуллин. (Артур ЕНИКЕЕВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Вадим-17

Это важно! Это очень все серьезно. Как теперь жить...

10:20

Marker

Написано же, ГОСы. Хотя откуда тебе знать...

10:09

staerswimmer23

В институте тоже есть госы

10:08

konoval

ЕГЭ штоле?

10:02