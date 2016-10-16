Эльмир Набиуллин: "Хави Грасия говорил, что надо больше играть на команду"

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин после домашней победы в матче 10-го тура чемпионата России над "Крыльями Советов" (3:0) в интервью пресс-службе клуба подчеркнул, что одержать победу казанцам помогли слаженные действия всех игроков команды. По словам 21-летнего футболиста, большой вклад в успех хозяев внес голкипер Сергей Рыжиков.

– За счет чего сегодня "Рубин" добился такой крупной победы?

– За счет командной игры. Хави Грасия говорил, что нам надо играть больше на команду, и мы сегодня играли именно так.

– Во втором тайме получалось лучше – со стороны показалось именно так.

– Да, мы хорошо начали второй тайм, забили два быстрых гола, и это нам помогло.

– Но, если бы не Рыжиков, то, возможно, игра сложилась бы по-другому?

– Да, в конце мы расслабились, пошли атаки на наши ворота. Но Серега молодец, помог команде.

– Новая арена все-таки, новые ощущения – вы нервничали из-за этого?

– Не сказал бы, что нервничали, здорово играть на таком стадионе, спасибо болельщикам за то, что пришли.

– Как газон?

– Все отлично, держит. Ноги не скользят.