Эльмир Набиуллин: "Дзюба на чемпионате мира выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью RT рассказал, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба после домашнего чемпионата мира стал более уверенным в себе. По мнению футболиста, именно Дзюба был главным героем национальной команды.

- Вы были одним из немногих футболистов, которые прогнозировали, что на домашнем первенстве планеты национальная команда России пройдёт дальше 1/8 финала. Победа над Испанией стала для вас неожиданностью?

- Я всегда верил в сборную. Но успех на чемпионате мира стал шоком и праздником для всей России. Спасение Акинфеева… Но даже в поединке с Хорватией я полагал, что наша команда сможет пройти дальше.

- Обидно было не попасть в состав сборной на домашний чемпионат мира?

- Конечно, но всё решает главный тренер. Думаю, такие неудачи всегда мотивируют на плодотворную работу в будущем.

- На ваш взгляд, кто главный герой сборной России на мундиале?

- Футбол – это командный вид спорта, поэтому все молодцы. Но прежде всего хорошо проявил себя Артём Дзюба. Он выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды, а это очень важно.

- Какие изменения произошли с Дзюбой после окончания чемпионата мира?

-Он всегда был весёлым. Не думаю, что он возгордился, но на поле Артём стал более уверенным в себе. Очень помогает команде, а коллектив в ответ доверяет ему.

- Есть чувство, что Артём сейчас является настоящей суперзвездой российского футбола?

- Безусловно, болельщики всегда хотят увидеть именно его. Думаю, каждый игрок мечтает, чтобы к нему относились подобным образом.