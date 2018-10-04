Эльмир Набиуллин: "Дзюба на чемпионате мира выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в интервью RT рассказал, что форвард сине-бело-голубых Артем Дзюба после домашнего чемпионата мира стал более уверенным в себе. По мнению футболиста, именно Дзюба был главным героем национальной команды.
- Вы были одним из немногих футболистов, которые прогнозировали, что на домашнем первенстве планеты национальная команда России пройдёт дальше 1/8 финала. Победа над Испанией стала для вас неожиданностью?
- Я всегда верил в сборную. Но успех на чемпионате мира стал шоком и праздником для всей России. Спасение Акинфеева… Но даже в поединке с Хорватией я полагал, что наша команда сможет пройти дальше.
- Обидно было не попасть в состав сборной на домашний чемпионат мира?
- Конечно, но всё решает главный тренер. Думаю, такие неудачи всегда мотивируют на плодотворную работу в будущем.
- На ваш взгляд, кто главный герой сборной России на мундиале?
- Футбол – это командный вид спорта, поэтому все молодцы. Но прежде всего хорошо проявил себя Артём Дзюба. Он выступал в роли мотиватора, был настоящей душой команды, а это очень важно.
- Какие изменения произошли с Дзюбой после окончания чемпионата мира?
-Он всегда был весёлым. Не думаю, что он возгордился, но на поле Артём стал более уверенным в себе. Очень помогает команде, а коллектив в ответ доверяет ему.
- Есть чувство, что Артём сейчас является настоящей суперзвездой российского футбола?
- Безусловно, болельщики всегда хотят увидеть именно его. Думаю, каждый игрок мечтает, чтобы к нему относились подобным образом.
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https://russian.rt.com/sport/article/560885-nabiullin-zenit-sbornaya-rossii-dzyuba