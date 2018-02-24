Эльмир Набиуллин: "Через "Зенит" я хочу попасть в сборную России"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин рассказал о причинах перехода из "Рубина" в питерский клуб и отметил, что хочет попасть в сборную России.
– В юношеском футболе я постоянно играл в нападении, забивал много голов, – приводит слова Еабиуллина пресс-служба "Зенита". – Но потом тренер школы поставил меня на левый фланг защиты. Может быть, что-то заметил во мне.
В "Рубине" за мной следили несколько лет, приглашали, но я знал, что был не готов, был юн, знал, что в команде сильные игроки. Потом мне сказали, что больше не будут за мной следить и бегать, и я принял решение перейти в "Рубин".
Конкуренция? Я буду доказывать, тренер будет все видеть. Думаю, у меня все получится. Через "Зенит" я хочу попасть в сборную России. Буду делать все для этого.
viktomakarov
Вы вкурсе что теперь что бы привести тело в порядок и подкачаться не обязательно ходить в тренажорку. Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью специального поясa, я решил попробовать и уже через неделю увидел результат, а через две убрал пивной живот и пpоявился преcc, подкaчaл pуки и cпину. Теперь и жена захотела попробовать, ведь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал и цeнa вoпроca копeeчнaя;)Вот сами почитайте --- http://krati.co/blog
01:31
Дядька
Стремление Эльмира, если оно не просто на словах, похвально. У него всё получится.
01:25
вэняляйнэн
Кришито уходит, Жирков заканчивает, у Набиуллина даже конкуренции не будет. Пора Чернова из аренды вертать, а то на левом фланге некому играть в следующем сезоне.
22:42 24 февраля
pahom-17
эххэ..сколько таких уже было в Зените...а потом в Тулу за пряниками и самоваром...
22:25 24 февраля
ЗЗ+
приводит слова Еабиуллина пресс-служба "Зенита"// Это пресс-служба Зенита его так назвала? :)))
21:59 24 февраля
паоло росси
genas парнишка до конца не понимает что его взяли в зенит для того чтоб спартак не купил не будет у него будущего---------------------------------------------- это всемирный заговор против свинарни. все только для того, что бы вам было хуже и вони больше
21:59 24 февраля
genas
парнишка до конца не понимает что его взяли в зенит для того чтоб спартак не купил не будет у него будущего
21:21 24 февраля
ole72
Через Зенит можно попасть только в Тулу
21:09 24 февраля
SPFAN
Бушь лавку полировать! В сборную, от захотел...
20:52 24 февраля
Веравалер
А-а-а, так вот зачем он туда подался... А все думали - лавку греть...
20:49 24 февраля