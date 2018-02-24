Эльмир Набиуллин: "Через "Зенит" я хочу попасть в сборную России"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин рассказал о причинах перехода из "Рубина" в питерский клуб и отметил, что хочет попасть в сборную России.

– В юношеском футболе я постоянно играл в нападении, забивал много голов, – приводит слова Еабиуллина пресс-служба "Зенита". – Но потом тренер школы поставил меня на левый фланг защиты. Может быть, что-то заметил во мне.

В "Рубине" за мной следили несколько лет, приглашали, но я знал, что был не готов, был юн, знал, что в команде сильные игроки. Потом мне сказали, что больше не будут за мной следить и бегать, и я принял решение перейти в "Рубин".

Конкуренция? Я буду доказывать, тренер будет все видеть. Думаю, у меня все получится. Через "Зенит" я хочу попасть в сборную России. Буду делать все для этого.