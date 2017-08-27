Эльмир Набиуллин: "Было предложение о переходе в "Зенит"

Защитник "Рубина" Эльмир Набиуллин подчеркнул, что информация о его нежелании выступать за казанцев не соответствует действительности, сообщает "Бизнес Online". Набиуллин отметил, что ему поступало предложение о переходе в "Зенит".

– "Зенит" действительно проявлял интерес перед началом сезона?

– Предложение поступало. Однако я никому не говорил в клубе, что хочу покинуть "Рубин".

– Разговоры про возможный переход в "Спартак" – это правда?

– Насчет "Спартака" ничего не могу сказать. Ко мне точно никто не обращался.

– Как справляетесь с появившемся давлением? "Зенит", "Спартак", сборная...

– Приятно, что мной интересуются. Постоянное нахождение в центре внимания добавляет стимула работать дальше. Я для этого стараюсь выкладываться в каждом матче. Приятно, что информация об интересе со стороны таких именитых клубов появляется в прессе

– С негативом не сталкиваетесь?

– Мне было неприятно, когда все мои друзья стали скидывать не мои слова, мол, я не хочу играть в "Рубине". Это неправда.

– Как физически себя чувствуете? Вы сыграли семь матчей подряд в чемпионате, впереди еще сбор в национальной команде.

– Чувствую себя хорошо. Конечно, получить вызов в сборную было очень приятно. Я готов играть за национальную команду, это моя мечта. Буду выкладываться в каждой тренировке, в каждой игре.

– Сейчас в планах доработать полностью весь контракт с "Рубином"? Или все же варианты с переходом в другой клуб тоже рассматриваются?

– На данный момент у меня контракт с "Рубином". Я счастлив быть важным игроком в своей родной команде и работать под руководством Курбана Бердыева.