Эльмир Набиуллин: "Бердыев напоследок пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин сообщил о том, что ему не удалось еще поговорить с главным тренером Роберто Манчини. Напомним, игрок обороны перешел в клуб из Петербурга из "Рубина" вместе с полузащитником Магомедом Оздоевым, подписав контракты на 4,5 года.

– Тренеровка была интенсивной, получили хорошую нагрузку, – сказал Набиуллин в интервью клубной пресс-службе. – Хорошо, что обошлось без травм. С Манчини мы только поприветствовали друг друга, но разговор провести не удалось. Познакомились с ребятами, все хорошо.

Смотрел ли я матч с "Селтиком"? Да, в ресторане в компании с Вячеславом Малафеевым. Обидное поражение. Ответный матч будет хороший.

Хорошо, когда мы уже знаем многих игроков в команде, так проще адаптироваться. Со всеми найдем общий язык. Что сказал напоследок Бердыев? Пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами.