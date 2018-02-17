Эльмир Набиуллин: "Бердыев напоследок пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами"

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин сообщил о том, что ему не удалось еще поговорить с главным тренером Роберто Манчини. Напомним, игрок обороны перешел в клуб из Петербурга из "Рубина" вместе с полузащитником Магомедом Оздоевым, подписав контракты на 4,5 года.
– Тренеровка была интенсивной, получили хорошую нагрузку, – сказал Набиуллин в интервью клубной пресс-службе. – Хорошо, что обошлось без травм. С Манчини мы только поприветствовали друг друга, но разговор провести не удалось. Познакомились с ребятами, все хорошо.
Смотрел ли я матч с "Селтиком"? Да, в ресторане в компании с Вячеславом Малафеевым. Обидное поражение. Ответный матч будет хороший.
Хорошо, когда мы уже знаем многих игроков в команде, так проще адаптироваться. Со всеми найдем общий язык. Что сказал напоследок Бердыев? Пожелал удачи, сказал, что будет следить за нами.
Первое интервью Оздоева и Набиуллина на "Зенит-ТВ"!#ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/J86vq3Iuwe– ФК "Зенит" (@zenit_spb) 17 февраля 2018 г.
паоло росси
синарне видней кто и как закрылся 16 лет назад
20:39
foreverCSKAforever
Бекиичу достаточно вспомнить зенитовские карьеры Домингеса, Бухарова, Рязанцева, Нобоа, чтобы знать, как у вас дела в Питере. Следить совсем необязательно.
19:21
Доктор_Хряк
На 4.5 года??? Вы чё, ребяты, с дуба рухнули? Проект закрывается после выборов и начнётся борьба в пердифф)))
18:55