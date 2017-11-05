Элиэзер Щербатов: "Словану" нужно чуть-чуть удачи"

Нападающий "Слована" Элиэзер Щербатов после поражения от "Авангарда" (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ попрекнул, что команде не хватает везения. По словам форварда, в остальном у братиславцев не возникает трудностей.

– Два периода сыграли очень хорошо, держались до конца, – начал Щербатов. – Но в последний период нам просто не хватило сил, и "Авангард" забил.

– Вы новый человек в команде. Чего, на ваш взгляд, не хватает "Словану"?

– Да всего хватает. Габариты есть, скорость, вратари классные. Просто удачи чуть-чуть. У нас есть моменты, нужно забить. Фарт нужен!

– В начале игры было много большинства, но не удалось забить. Это был один из ключевых моментов?

– Этои моменты нужно отрабатывать постоянно! У нас были шансы простив "Барыса" и мы не забивали. Сегодня опять. Мы обязаны забивать в большинстве. Обязаны, чтобы выиграть матч.

– У "Авангарда" была серия поражений. Говорили ли об этом перед матчем?

– Да, мы понимали, что "Авангард" будет очень заряжен на игру. Должны были их закрыть, но не удалось. Но чувствовалось, что соперник очень хочет выиграть. Тем более, перед своими болельщиками.

– После чемпионата Казахстана, насколько сложно играть в КХЛ?

– Там были игроки из КХЛ – Вишняков, Баранов, Малюшкин – и они давали опыт. Конечно, там более спокойная игра. Здесь все быстрее намного. Но я думаю, я уже адаптировался. (Анна ЛЕВЧЕНКО)