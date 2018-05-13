Элдор Шомуродов: "Обязаны побеждать "Урал". Никто не хочет играть в стыковых матчах"

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов накануне матча 30 тура РФПЛ с "Уралом" отметил, что никому в команде не хочется играть в стыковых матчах за право остаться в высшем дивизионе. Игра команд начнется сегодня в 14.00 по московскому времени.

- С "Уралом" будет очень сложно, но мы обязаны побеждать. Никто не хочет играть в стыковых матчах, к тому же наши болельщики не должны лишний раз нервничать, - цитирует официальный сайт "Ростова" Шомуродова. - Их самая сильная сторона – командные действия. Игроки грамотно страхуют другу друга, перестраиваются, но уверен, что у нас будет действенный план против них.

"Ростов" ведет борьбу за право остаться в РФПЛ и не участвовать в стыковых матчах. На данный момент в "стыки" отправляется "Амкар", который с 34 очками занимает 13 место. У подопечных Валерия Карпина столько же баллов, но по дополнительным показателям они находятся выше.