Элдор Шомуродов: "Чувствовал давление, но после первых голов будет гораздо легче"

Нападающий "Ростова" Элдор Шомуродов сказал, что первые голы в составе клуба сняли с него напряжение. Форвард после 18 игр в составе дончан без забитых мячей сегодня отличился дважды в игре 28-го тура РФПЛ против "Тосно" (2:0).

- Приятно забивать на таком поле, а когда отличаешься дважды – это супер! - цитирует официальный сайт "Ростова" Шомуродова. - На стадионе была фантастическая атмосфера, большое спасибо болельщикам за такую поддержку!

- После первого гола вас окружили партнеры по команде. Что они сказали?

- Честно говоря, ребята ждали этот гол. Трудно разобрать, что говорили, пожалуй, это просто были эмоции. Этот гол был очень нужен и мне и команде, потому что 3 очка сильно помогут нам в турнирной ситуации.

- Чувствуете облегчение после первых забитых мячей?

- Конечно! До этого у меня тоже были моменты, дважды попадал в каркас ворот. Я ощущал давление, но теперь, думаю, мне будет гораздо легче.

Я благодарен тренеру за то, что доверил мне место в стартовом составе, партнерам за игру, а болельщикам за поддержку.