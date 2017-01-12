Эльдар Исаев: "Анжи" не получал предложений по Паршивлюку и Тигиеву"

Генеральный директор "Анжи" Эльдар Исаев сообщил, что клуб не получал конкретных предложений по трансферам защитников Георгия Тигиева и Сергея Паршивлюка. Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Тигиев может перейти в "Спартак", а Паршивлюк может бесплатно покинуть "Анжи".

– Конкретных предложений, официальных бумаг по ним к нам не поступало, но интерес есть, – цитирует ТАСС Исаева. – Ребята бодренькие, сейчас они однозначно в команде, но ведь может поступить предложение, от которого невозможно отказаться.

Напомним, что ранее махачкалинцы объявили о коррективах, внесенных в деятельность клуба, и о продаже ведущих футболистов из-за ряда причин, в том числе финансового характера. Новым владельцем клуба стал бизнесмен Осман Кадиев.