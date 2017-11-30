Эктор Бракамонте: "Я смотрю каждый матч "Спартака" из-за Самедова"

Бывший нападающий ФК "Москва" Эктор Бракамонте рассказал о том, что он до сих пор поддерживает контакт с экс-одноклубниками. По его словам, он следит за российским чемпионатом.

– Футбольные друзья в России остались?

– Общаюсь с Сашей Самедовым, Романом Адамовым, иностранными игроками. Когда прилетаю, сразу звоню – встречают.

– Поздравили Самедова с чемпионством?

– Конечно. Я каждый матч "Спартака" смотрю в интернете. Наблюдаю, как мой друг играет.

– Только из-за Самедова следите за красно-белыми?

– Мне нравится русский футбол. Тут выступает много футболистов, которые раньше играли со мной. Также слежу за аргентинцами в "Зените" – у нас показывают каждый матч этого клуба. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)