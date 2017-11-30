Эктор Бракамонте: "Кто станет чемпионом? Возможно, "Локомотив"

Бывший нападающий ФК "Москва" Эктор Бракамонте отметил, что в Аргентине команды не могут прекратить свое существование. По его словам, там команды могут упасть во вторую или третью лигу.

– Кто станет чемпионом в этом сезоне?

– Не знаю. Возможно, "Локомотив".

– За судьбой своих бывших команд следите?

– Знаю, что "Москвы" больше нет. Жалко, конечно. Но в России такое случается. Например, еще с"Сатурном".

– А в Аргентине?

– Нет. Ты можешь упасть вторую или третью лигу, но клубы не умирают. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)