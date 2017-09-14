Эксперты проверили качество строительства стадиона "Динамо"

Специалисты Стройкомплекса провели проверку строительства стадиона "Динамо" в Петровском парке, сообщает stroi.mos.ru. Экспертизу прошло качество кладки внутренних стен, перегородок и устройство полов. По словам председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко, на данный момент идет монтаж навесных фасадов со стороны восточной трибуны.

На данный момент завершается устройство основания футбольного поля под газон, скоро специалисты приступят к укладке натурального газона. Поле оборудуют системами дренажа, полива, подогрева.

- По поручению мэра Сергея Собянина реконструкция стадиона "Динамо" находится под пристальным вниманием специалистов, - сказал Антосенко. - С начала работ прошло 66 проверок, участникам строительства выдано 134 предписания об устранении нарушений, наложены штрафы. В ходе последней проверки специалисты Центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве проверили качество кладки внутренних стен, перегородок и устройство полов. Кроме того, проинспектировали качество стройматериалов, применяемых на фасадах и при отделке помещений. Результаты проверок Центр экспертиз передаст в Мосгосстройнадзор для принятия дальнейших мер в случае необходимости.

Стадион "Динамо" реконструируется с 2008 года. 22 октября 2017 года, в день рождения Льва Яшина, на арене должен состояться первый тестовый поединок.