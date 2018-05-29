Экскурсия на базу "Зенита" отменена

Студенческая футбольная лига Санкт-Петербурга в официальной группе в "ВКонтакте" сообщила об отмене экскурсии на базу "Зенита" в Удельном парке. Такое решение было принято "в связи с передачей тренировочного центра оргкомитету ЧМ-2018, который начинает подготовку к мировому первенству".

По данным "СЭ", главным тренером "Зенита" будет назначен Сергей Семак. Подписание контракта состоится на базе сине-бело-голубых. Ожидается, что на встрече с новым наставником будут присутствовать некоторые члены фанатского движения сине-бело-голубых.

Антиманчини. Как Семак может изменить "Зенит" //

Кого оставит Семак? У "Зенита" перебор игроков //

Кто войдет в штаб Семака в "Зените"