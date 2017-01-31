15:40 31 января | ФУТБОЛ — РФПЛ

Экс-защитник "Ливерпуля" Стивен Кокер перейдет в "Локомотив"?

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Защитник Стивен Кокер может стать игроком "Локомотива", сообщает Bleacher Report. 25-летний футболист является воспитанником "Тоттенхэма" и принадлежал команде с 2009 по 2014 год. С 2014 года выступает за "КПР". Побывал в аренде в "Ливерпуле" и "Саутгемптоне". В этом сезоне провел за "КПР" 13 матчей, забил два гола и получил одну желтую карточку. Контракт с "рейнджерами" действует до лета 2018 года.

Ранее "Локомотив" в своем твиттере анонсировал нового игрока, выложив фотографию, на которой не видно лица футболиста.  

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