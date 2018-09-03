10:34 | Футбол — РПЛ

Экс-врач "Спартака" Васильков: "Жиго вернется не раньше февраля"


Экс-врач "Спартака" и сборной России Юрий Васильков  - о травме защитника красно-белых Самюэля Жиго. Ранее у него диагностировали полный разрыв передней крестообразной связки левого коленного сустава.

- Это, пожалуй, самая серьезная травма у футболиста. Восстановление – пять с половиной месяцев с момента операции, и это при лучшем стечении обстоятельств, - цитируют вратаря "РИА Новости". - Раньше выпускать нецелесообразно. Соответственно, он пропускает сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, и к середине февраля он должен быть готов, как огурец. Но повторюсь, это все лишь в том случае, если все пройдет гладко.

Жиго будет прооперирован в среду, 5 сентября. 24-летний француз перешел в "Спартак" из "Гента" летом 2018 года. В составе красно-белых он принял участие в восьми матчах во всех турнирах, забив один гол.

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