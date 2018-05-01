Экс-врач "Локомотива": "Не помню, переливали ли кровь, когда играл О'Коннор, но такая процедура применялась"

Бывший врач "Локомотива" Савелий Мышалов рассказал, что процедура очищения крови, о которой сообщил экс-нападающий железнодорожников Гарри О'Коннор, применялась в футболе, но в один момент ее запретили. При этом он отметил, что не помнит, применялась ли она в "Локомотиве" в момент, когда там выступал шотландец. О'Коннор в интервью Open Goal рассказал, что у футболистов "Локомотива" выкачивали кровь, а перед игрой вливали уже очищенную, в результате чего улучшалась выносливость.

- Такая методика с переливанием крови, о которой говорит О'Коннор, существовала, - сказал Мышалов. - Раньше это делали, но потом запретили.

- Шотландец выступал в 2006-м и 2007-м за "Локомотив". Тогда делали такие процедуры в "Локомотиве"?

- Честно, я уже не помню. Раньше такое применялось. Но в один момент запретили, и уже больше не делали.

О'Коннор выступал за железнодорожников с февраля 2006-го по июнь 2007-го, провел 43 матча в различных турнирах и забил 11 мячей. (Павел ГУРЕВИЧ)

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