Экс-президент "Локомотива" Наумов: "Из Милевского и Алиева получилась бы связка Кокорин - Мамаев"

Бывший президент "Локомотива" Николай Наумов рассказал, как в московскую команду едва не перешел украинский форвард Артем Милевский. По его словам, трансфер не состоялся из-за сомнений главного тренера Юрия Семина.

– Когда мы вели переговоры с киевским "Динамо" по Алиеву, речь шла и о переходе Артема Милевского, – цитирует "Спорт уик-энд" Наумова. – Палыч сомневался и мы пришли к выводу, что вместе этих ребят не стоит везти в Москву. Получилась бы связка Кокорин - Мамаев. Зато Саша Алиев отличный сезон у нас провел. И в семье у него все было прекрасно. Саня вообще работящий парень, очень любит футбол. Но! Все эти качества он проявлял только в командах у Семина.