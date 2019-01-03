Экс-президент "Астаны": "Мы никогда не рассматривали кандидатуру Бердыева"

Экс-президент "Астаны" Саян Хамитжанов опроверг информацию о том, что команду может возглавить главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев.

- Кто будет главным тренером "Астаны" в сезоне – 2019? Григорчук, возвращение которого вы анонсировали, Бабаян или, например, серб Лалатович или Курбан Бердыев о которых шла речь в СМИ или кто-то еще?

- Роман Григорчук – главный тренер "Астаны" с 15 января приступит к своим обязанностям на сборе команды в ОАЭ, Григорий Бабаян остается ассистентом главного тренера. Кто такой Лалатович, я, если честно, даже не знаю. Что касается Курбана Бердыева, то его кандидатура нами никогда не рассматривалась. Зачем нам искать новых рулевых, когда у нас квалифицированные тренеры – Григорчук и Бабаян?, - цитирует бывшего президента клуба Kazfootball.

Григорий Бабаян занимал должность главного на время отсутствия Романа Григорчука, который временно покинул эту должность по личным обстоятельствам.

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