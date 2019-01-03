Экс-президент "Астаны": "Маевский, Шомко и Кляйнхайслер останутся, несмотря на интерес клубов РПЛ"

Экс-президент "Астаны" Саян Хамитжанов сообщил, что полузащитник Иван Маевский останется в команде, несмотря на интерес из России. Также в команде останутся защитник Дмитрий Шомко и полузащитник Ласло Кляйнхайслер.

- Кто из игроков "Астаны" покинет команду? Правда ли что у Шомко, Маевского, Кляйнхайслера есть предложения из клубов РПЛ? Мужиков, Мокин, Постников идут на понижение в другие клубы КПЛ?

- Действительно, многие клубы России и Европы время от времени проявляют интерес к нашем ведущим футболистам. Тем не менее, все названные игроки остаются в команде, думаю, никаких "понижений" не будет, - цитирует бывшего президента клуба Kazfootball.

В прошедшем сезоне 30-летний Иван Маевский, ранее выступавший за "Анжи", провел 24 матча в чемпионате Казахстана.

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