Экс-наставник "Анжи" уверен: Керимов продолжит поддерживать "Анжи"

Бывший игрок и главный тренер "Анжи" Александр Маркаров выразил уверенность, что бывший владелец клуба Сулейман Керимов продолжит поддерживать махачкалинцев после его продажи Осману Кадиеву. Смена собственника произошла 26 декабря. Ранее "Анжи" объявил о продаже ведущих футболистов.

- Осман Кадиев - очень опытный человек, он знает, что и как делать в футболе, я не думаю, что он будет кардинально менять все то хорошее, что есть сейчас, - цитирует "Р-Спорт" Маркарова. - Я говорю об инфраструктуре и менеджменте клуба - одном из сильнейших в России на сегодняшний день. А вот негативные моменты он исправит. Даже в отношении легионеров, конечно, есть ребята, которые и без них смогут сыграть, конечно, будет тяжело, но я уверен, что он подберет хороших футболистов, он ведь взял клуб, чтобы тот развивался. Хотя я не думаю, что после всего сделанного Сулейман Керимов откажется от проекта, я уверен, что он продолжит поддерживать клуб. Если судить по тому, кто стал новым владельцем, то стоит отметить, что Осман Кадиев до мозга костей футбольный человек, не то что любит, он живет футболом.

Мы с Кадиевым работали параллельно, он в "Динамо", я в "Анжи", но оба клуба в то время работали на развитие дагестанского футбола, для создания условий. Его все знают, он всю жизнь занимался футболом, любит его. Ему, конечно, понадобится помощь, но "Анжи" всегда имел помощников, всегда имел меценатов, всегда имел людей, которые любили это дело. Сегодня футбольная инфраструктура достаточно сбалансирована, в районах республики есть футбольные школы и отделения – это все заслуга руководства республики и плюс "Анжи", футбольного гранда, независимо от того, где тренируются дети - в академиях, в школах, они все мечтают играть за "Анжи".