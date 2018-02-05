Экс-игрок "Зенита" Кирицэ пригласит Аршавина и Малафеева на свой прощальный матч

Бывший защитник "Зенита" Даниэл Кирицэ проведет свой прощальный матч. Футболист намерен пригласить принять участие в мероприятиии Андрея Аршавина и Вячеслава Малафеева.
- На стадионе "Илие Оанэ" состоится мой прощальный матч, - цитирует SportTotal Кирицэ. - Я хочу пригласить принять в нем участие Аршавина и Малафеева, моих двух бывших товарищей по "Зениту".
Напомним, что Кирицэ выступал за "Зенит" с 2002 по 2004 год. Он провел 60 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.
EVIL915
sadkovskiy-первый раз слышу,бурчалкина помню,садырина помню,казачонка помню, а этого не помню-14:50//// Про Гену Орлова забыл???
18:37
Tribunal Z
Помню его гол коням, если не ошибаюсь Зенит тогда 0-1 проигрывал на Петровском, в итоге победил 4-1, Кирице дальним ударом жахнул под перекладину.
17:02
Гетеродин
Зенит тогда 4:1 и победил, если не ошибаюсь.
16:01
Гетеродин
Помню шикарную банку ЦСКА на Петровском, когда они неожиданно повели в начале матча, а Кирицэ засадил им с правого фланга.
16:00
самарец
и этот хочет пиара
15:06
sadkovskiy
первый раз слышу,бурчалкина помню,садырина помню,казачонка помню, а этого не помню
14:50