12:59 | Футбол — РФПЛ

Экс-игрок "Зенита" Кирицэ пригласит Аршавина и Малафеева на свой прощальный матч

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Бывший защитник "Зенита" Даниэл Кирицэ проведет свой прощальный матч. Футболист намерен пригласить принять участие в мероприятиии Андрея Аршавина и Вячеслава Малафеева.

- На стадионе "Илие Оанэ" состоится мой прощальный матч, - цитирует SportTotal Кирицэ. - Я хочу пригласить принять в нем участие Аршавина и Малафеева, моих двух бывших товарищей по "Зениту".

Напомним, что Кирицэ выступал за "Зенит" с 2002 по 2004 год. Он провел 60 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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EVIL915

sadkovskiy-первый раз слышу,бурчалкина помню,садырина помню,казачонка помню, а этого не помню-14:50//// Про Гену Орлова забыл???

18:37

Tribunal Z

Помню его гол коням, если не ошибаюсь Зенит тогда 0-1 проигрывал на Петровском, в итоге победил 4-1, Кирице дальним ударом жахнул под перекладину.

17:02

Гетеродин

Зенит тогда 4:1 и победил, если не ошибаюсь.

16:01

Гетеродин

Помню шикарную банку ЦСКА на Петровском, когда они неожиданно повели в начале матча, а Кирицэ засадил им с правого фланга.

16:00

самарец

и этот хочет пиара

15:06

sadkovskiy

первый раз слышу,бурчалкина помню,садырина помню,казачонка помню, а этого не помню

14:50