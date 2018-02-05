Экс-игрок "Зенита" Кирицэ пригласит Аршавина и Малафеева на свой прощальный матч

Бывший защитник "Зенита" Даниэл Кирицэ проведет свой прощальный матч. Футболист намерен пригласить принять участие в мероприятиии Андрея Аршавина и Вячеслава Малафеева.

- На стадионе "Илие Оанэ" состоится мой прощальный матч, - цитирует SportTotal Кирицэ. - Я хочу пригласить принять в нем участие Аршавина и Малафеева, моих двух бывших товарищей по "Зениту".

Напомним, что Кирицэ выступал за "Зенит" с 2002 по 2004 год. Он провел 60 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.