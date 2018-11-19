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Экс-игрок "Рубина" Карадениз вместе с семьей покинул Казань

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Бывший полузащитник "Рубина" Гекдениз Карадениз вместе с семьей уехал из Казани.  

Вот и подошли к концу 11 лет нашего проживания в Казани. Здесь у нас было огромное количество замечательных и счастливых дней. Всем и каждому большое спасибо. Мы будем очень скучать, - написала супруга Карадениза Серра в своем Инстаграме.

Отметим, что Карадениз выступал за "Рубин" с 2008 по 2018 год. В составе казанского клуба он провел 300 матчей и забил 52 мяча.

Карадениз дважды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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