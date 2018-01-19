Экс-хавбек "Ростова" вернулся в "Челси" и был отдан в аренду в "Бетис"

Бывший полузащитник "Ростова" Хосимар Кинтеро, права которого принадлежат "Челси", перешел в "Бетис", сообщает пресс-служба испанского клуба. 20-летний игрок будет выступать за бело-зеленых на правах аренды.

Договор рассчитан до конца сезона.

Напомним, что первую часть текущего сезона эквадорец провел в "Ростове" после чего зимой вернулся обратно в "Челси". За основную команду ростовчан хавбек не провел ни одной игры.

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