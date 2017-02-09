Экс-хавбек "Реала" и "Алании" завершил карьеру

Бывший полузащитник "Реала" и "Алании" Ройстон Дренте объявил о завершении карьеры, информирует Voetbal International. 29-летний хавбек сообщил, что намерен сосредоточиться на музыкальной карьере. Голландец будет выступать под псевдонимом Roya2Faces.

Напомним, что с 2007 по 2012 год права на хавбека принадлежали "Реалу". Во второй части сезона-2012/13 Дренте выступал за "Аланию". Последним клубом футболиста являлся "Бани Яс" из ОАЭ.