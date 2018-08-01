Экс-глава Дагестана: "Многих дагестанцев сажают, но на свободе остались те, которые имеют возможность поддержания "Анжи"

Бывший глава республики Дагестан Рамазан Абдулатипов в эфире радиостанции "Говорит Москва" заявил, что нынешние власти региона могут и должны найти способы помощи "Анжи", который испытывает серьезные финансовые проблемы.

- У нас тоже не было каких-то возможностей напрямую поддерживать "Анжи", но вместе с тем мы пытались оказывать содействие, в том числе работая с предпринимателями, давая какие-то налоговые облегчения для клуба, стадиона, - сказал Абдулатипов. - Это все ни в коем случае нельзя терять.

Другое дело, конечно, у республики нет возможности напрямую финансировать "Анжи" из бюджета, потому что бюджет бедный. Но я еще раз подчеркиваю, что можно и нужно находить способы поддержки "Анжи".

Надо ко многим выходить с этим. Хотя многих сажают, но на свободе тоже остались дагестанцы, которые имеют возможность поддержания Анжи.

Я думаю, мы, дагестанцы, которые бесспорно любят Дагестан, должны собраться и подумать, кто, что может сделать для того, чтобы "Анжи" нормально функционировал, имел финансовую поддержку и играл.

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