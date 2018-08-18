Экс-форвард "Уфы" Фатаи может вернуться в "Спарту"

Паникос Македонас, официальный представитель нападающего Кехинде Фатаи, рассказал "СЭ", где 28-летний нигериец может продолжить карьеру.

- Из России пока не поступало предложений. К нам обращалась "Спарта", которая хочет его вернуть. Также поступали звонки от румынских клубов, которые отлично знают Кехинде, - заявил Македонас.

- Когда появится определенность?

- Ждем, когда в России завершится этот тур, чтобы снова пообщаться с теми клубами, кто проявлял интерес.

Фатаи выступал за чешскую "Спарту" в 2015-2016 гг., откуда и перешел в "Уфу". Во вторник уфимский клуб объявил о расторжении контракта с игроком по обоюдному согласию. (Игорь НОВИКОВ)

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