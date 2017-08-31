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19:41 | Футбол — РФПЛ

Экс-форвард "Москвы" перешел в "Удинезе"

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Нападающий "Торино" Макси Лопес стал игроком "Удинезе", информирует пресс-служба туринцев. "Быки" продали все 100 процентов прав на футболиста клубу из Удине.

Напомним, что с 2007 по 2009 год 33-летний аргентинец выступал за "Москву".

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shpasic

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