Экс-форвард ЦСКА: "Если Березуцкие захотят остаться в футболе, Гинер поможет и поддержит"

Бывший нападающий армейского клуба Валерий Масалитин - о завершении карьер братьев Березуцких в возрасте 36 лет.



- Победы сборной и ЦСКА на протяжении долгого времени неизменно связаны с их именами, как и с Игнашевичем, - сказал Масалитин. - Надо их поблагодарить за все. Отлично было бы, если бы братья провели прощальный матч, они этого достойны. Собралось бы много зрителей, и чествовали бы их. Могли бы все устроить в последнем туре прошлого сезона, но….



- Но братья объявили о своем решении только сейчас.

- Они, как и Игнашевич, давно все для себя решили. Просто в себе держали. Жаль, что пока уходят без прощального матча.



- Они могли отыграть как минимум еще год?

- Каждый спортсмен чувствует, когда ему заканчивать. Становится сложно переносить нагрузки, учащаются повреждения и так далее. С этим необходимо считаться, понять и принять решение.



- Теперь их ждать в тандеме на тренерском поприще?

- Братья сами решат куда идти. Захотят - займутся бизнесом, захотят - найдут себя в футболе, Евгений Гинер поможет и поддержит. У них в этом плане, выбор шире, чем был у моего поколения. (Арман МКРТЧЯН)

Братья Березуцкие: "Наша карьера сложилась так, как мы не осмеливались и мечтать" //

Отдыхайте, братья. Березуцкие уходят в тени Игнашевича